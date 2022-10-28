شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بالجيزة - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "حق الوطن" بجميع المساجد.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد عبدالعال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بإلقاء خطبة الجمعة حول "حق الوطن".

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

وتطلق وزارة الأوقاف، اليوم، بجميع المساجد مبادرة "حق الوطن" ولمدة شهر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المبادرة تشمل خطبة الجمعة التي ستخصص للحديث عن "حق الوطن" ، ويتبعها من السبت 29/ 10/ 2022م إلى الأربعاء 2/ 11/ 2022م الأسبوع الدعوي وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

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