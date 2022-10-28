شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار ومحافظة مطروح لدراسة تآكل السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووقع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة بروتوكول تعاون مع محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب، للحد من التأثيرات السلبية للمناخ على سواحل محافظة مطروح.

وبحسب بيان صادر عن المعهد القومى لعلوم البحار يهدف البروتوكول الى خدمة أبناء محافظة مطروح فى مواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ والتى تؤثر على سواحل مطروح ووضع رؤية متكاملة، لحماية السواحل للمحافظة من أى تهديدات أو أى تأثيرات نتيجة التغيرات المناخية وتقديم الخبرات العلمية بالمعهد والدراسات التى تمت لمحافظة مطروح ودعمها فى كل الأنشطة الاقتصادية الداعمة للثروات الخاصة بالاقتصاد الأزرق.

تم انعقاد الاجتماع بين قيادات محافظة مطروح والدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد وخبراء المعهد بمقر محافظة مطروح لدراسة كل التأثيرات منها فى مجال الثروة السمكية والبحث عن الإسفنج الموجود على سواحل مطروح بالإضافة إلى كل تأثيرات التغيرات نتيجة عمليات التآكل والنحر على طول سواحل مطروح وعرض رؤية متكاملة لمواجهة هذه المخاطر التى تؤثر على السياحة بمحافظة مطروح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد العديد من ورش العمل خلال الاشهر القادمة لتوعية ابناء مطروح بكافة التحديات التى تواجهها المحافظة وكيفية دعم المواطن البسيط للمحافظة فى هذه المجالات وخاصة فى مجال الثروة السمكية ودعم الصيادين فى مناطق تجمعات هذه المصايد بالاضافة الى تكليف المعهد بعمل الدراسات البحثية بتاثير تداخل مياه البحر على المياه الجوفية بسواحل مطروح التى تؤثر على مجال الزراعة والانشطة الزراعية الموجودة بمحافظة مطروح فى كافة الاوجه واعداد تقارير تقدم للمحافظ.

كما شهد الاجتماع التنسيق بين المحافظة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى مجال الانشطة التى سوف يقدمها المعهد فى COP27 والأنشطة العديدة والمشاركة فى COP27 لتوضيح كيفية التعاون ونقل الخبرات الى محافظة مطروح من الخبراء الأجانب الموجودين فى COP27 .