هل ترتفع أسعار العمرة بعد تعويم الجنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مصير رحلات العمرة، عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحديد سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر العملات في مقابل الجنيه.

وقال كامل لمصراوي، إن الشركات أوقفت بيع برامج العمرة مؤقتًا بسبب غموض الموقف الحالي تجاه سعر الصرف، ولحين تعديل الأسعار بالزيادة الجديدة في العمرة.

وأوضح أن الارتفاع المرتقب في أسعار العمرة يأتي نتيجة التغير في سعر العملات خصوصا الدولار والريال السعودي في مقابل الجنيه المصري.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إلى أن الشركات تعمل الآن على إعادة تسعير برامج العمرة، على أن تعلن الأسعار الجديدة للبرامج بدأ من الأحد القادم.

وأكد كامل، أن هناك زيادة متوقعة على أسعار العمرة بما لا يقل عن 3500 جنيه للمستوى الاقتصادي فأعلى وذلك حسب مستوى البرنامج والإقامة، على أن تصل الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، كون التعويم رفع من سعر تذكرة الطيران أيضًا.

وهناك بند ينص على أن أي زيادة في سعر الريال أو العملة يتحملها المعتمر، لكن بصفة عامة الوضع أصبح سيئا أمام الجميع، كون سعر الصرف مذبذب من وقت لآخر -وفقا لشركات السياحة العاملة في العمرة-.

وأصدر البنك المركزي اليوم حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن. وبادرت بنوك حكومية لرفع الفائدة على شهاداتها الادخارية، فيما واصل الدولار صعوده في البنوك في مستهل التعاملات.

وكانت أسعار العمرة، شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان منصة نسك السعودية، طرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس، لكن بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الفائدة، تغير الوضع بالسلب وزيادة أسعار العمرة.

جدير بالذكر، أن رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ انطلقت خلال الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.