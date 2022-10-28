الأرصاد للمواطنين: إرتدوا ملابس ثقيلة في هذه المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بشأن طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها خلال فترة التقلبات الجوية.

وأشارت إلى أنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن بسبب برودة الطقس.

ولفتت إلى أنه تسود أجواء مائلة للحرارة نسبيا علي شمال البلاد نهارا، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة علي أن تنخفض درجة الحرارة الصغري وتصل إلى 19، كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفه علي السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت أنه تتكون الشبورة المائية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.