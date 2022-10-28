يتحملها المعتمر.. زيادة في أسعار العمرة بسبب زلزال الدولار والريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحديد سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر العملات في مقابل الجنيه، أدى إلى توقف بيع برامج العمرة مؤقتا لحين تعديل الأسعار بالزيادة الجديدة في العمرة.

وقالت الشركات لمصراوي، إن الارتفاع المرتقب في أسعار برامج العمرة يأتي نتيجة التغير في سعر العملات خصوصا الدولار والريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، موضحة أن الارتفاع يصل إلى 20% على كل المستويات.

سوق سوداء

أكد الدكتور إبراهيم هلال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، أن التغير في سعر العملات ومن بينها الدولار والريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، عقب رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي سيؤدي إلى زيادة سعر برامج العمرة لكل المستويات.

وأوضح هلال لمصراوي، أن الأزمة ليست في ارتفاع سعر الريال، لكنها تكمن في عدم استقرار أسعار الصرف، متابعا:"الصرف كل يوم وكل ساعة له سعر مختلف، وفي زيادة في البنوك وكذلك السوق السوداء.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار برامج العمرة تبدأ في البرنامج ذات المستوى الاقتصادي من 1500 جنيه، وبرنامج ذات مستوى أربع نجوم حوالي 2000 جنيه، وبرنامج ذات خمس نجوم 2500 جنيه.

زيادة 5 آلاف جنيه

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن كل الشركات وقفت بيع برامج العمرة مؤقتا بسبب غموض الموقف الحالي تجاه سعر الصرف.

وأضاف كامل لمصراوي، أن الشركات تعمل الآن على إعادة تسعير برامج العمرة، على أن تعلن الأسعار الجديدة للبرامج بدأ من الأحد القادم.

وأوضح أن هناك زيادة متوقعة على أسعار العمرة بما لا يقل عن 3500 جنيه للمستوى الاقتصادي فأعلى وذلك حسب مستوى البرنامج والإقامة، على أن تصل الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، كون التعويم رفع من سعر تذكرة الطيران أيضًا.

وضع صعب

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل بالعمرة، إن وضع شركات السياحة والمعتمرين بصفة عامة أصبح سيئا للغاية ما سيؤثر على أسعار البرامج بنسبة لا تقل عن 20%، مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، بسبب زلزال الدولار والريال.

وقال عنبي لمصراوي، إن شركات السياحة أصبحت لا تعلم كيف تعمل وتُسعّر برامجها في ظل ما يحدث في ارتفاع سعر الريال والدولار مقابل الجنيه، وأصبحت الظروف صعبة للغاية، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها الجميع.

وأشار إلى أن هناك بند ينص على أن أي زيادة في سعر الريال أو العملة يتحملها المعتمر، لكن بصفة عامة الوضع أصبح سيئا أمام الجميع، كون سعر الصرف مذبذب من وقت لآخر.

وأصدر البنك المركزي اليوم حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن. وبادرت بنوك حكومية لرفع الفائدة على شهاداتها الادخارية، فيما واصل الدولار صعوده في البنوك في مستهل التعاملات.

وكانت أسعار العمرة، شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان منصة نسك السعودية، طرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس.

وكانت أسعار البرامج قبل قرار تعويم الجنيه على النحو التالي:

ثانيا: برنامج 15 يوم

- 23.300 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 24.600 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 25.400 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

تذاكر مصر للطيران قبل تعويم الجنيه

- القاهرة/جدة/القاهرة بسعر يبدأ من 6400 إلى 6600 جنيه.

- القاهرة /المدينة المنورة/ جدة – القاهرة بسعر يبدأ من 6650 إلى 6950 جنيهًا.

تذاكر الطيران السعودي قبل تعويم الجنيه

- القاهرة/جدة/ القاهرة بسعر 5413 جنيها.

- القاهرة/ جدة/ المدينة/ القاهرة بسعر 5931 جنيها.

- القاهرة/ المدينة/جدة/القاهرة بسعر 7002 جنيها.

جدير بالذكر، أن رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ انطلقت خلال الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.