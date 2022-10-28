شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.