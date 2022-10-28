شكرا لقرائتكم خبر عن "لو طريقك.. خد بالك".. غلق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، غلق الطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى، كليا، لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد، وذلك لمدة 10 أيام، ابتداءا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد القادم وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، على أن تكون الأعمال فقط إبتداءاً من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، فإنه سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة، بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

•حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس وترغب باستكمال السير إتجاه شارع السودان:

تقوم بالدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة. ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

وأشارت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.