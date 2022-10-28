شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد إغلاق الطريق السطحى المؤدى لشارع السودان كليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، وكذا رفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، مما يستلزم استقطاع مسافة 1.5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الاتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب (لمدة شهرين).

ويبدأ الإغلاق بداية من الساعة 1 صباح اليوم الجمعة حتى صباح يوم الأحد 25 ديسمبر المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكذا تركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد، مما يستلزم الغلق الكلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى، وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة (1 صباحاً) يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً اليوم التالى، وتحويل الحركة المرورية لقائدى المركبات القادمين من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس اتجاه شارع السودان: الدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.