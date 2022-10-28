حدث ليلاً| وفاة الروائي الكبير بهاء طاهر.. وتحرك من "القطاع الخاص" بشأن الحد الأدنى للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لا يزال البحث جاريًا.. انتشال جثتين من ضحايا واقعة "غسيل البطاطين" في سوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، مساء الخميس، جثتي اثنين من غرقى واقعة دار السلام جنوبي المحافظة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص أثناء غسلهم بطاطين الشتاء بنجع العرب بناحية قرية البلابيش بحري، فيما تكثف القوات جهودها لانتشال الجثتين الأخريين.

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بعد واقعة سرقة متحف الآثار.. قرار جديد من رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا بنقل 7 من أفراد الأمن الجامعي من مقر خدماتهم الأمنية بالمقر الجامعي القديم إلى قوة العمل بالمقر الجديد، لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد أحد المشرفين من الإدارة، وذلك في واقعة سرقة مخزن القطع الأثرية الخاص بكلية الآثار بالمقر القديم للجامعة.

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جمعية فلكية تنشر صورة للأرض والقمر عمرها 4 مليارات سنة​

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مهمة المسبار لوسي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، نفذت أول مناورة تسمى "مساعدة الجاذبية " المخطط لها حول الأرض هذا الشهر استعدادًا لدراسة كويكبات طروادة حول كوكب المشتري.

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"رجال الأعمال المصريين": توقعات بهدوء مبيعات العقار وارتفاع أسعار الوحدات بعد تحرير سعر الصرف

أكد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم الآن وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية وبعض القرارات الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سيؤثر على القطاع العقاري مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة.

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لن تتكرر إلا بعد قرن.. ظاهرة نادرة ومميزة في التاريخ الهجري غدًا.. تعرف عليها

كشف المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة مميزة ستحدث غدًا السبت، ولن تتكرر إلا بعد قرن و11 عامًا.

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الطقس حتى أول نوفمبر.. شبورة ورياح وظاهرة جوية وحيدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الخميس 27 أكتوبر 2022 إلى الأربعاء 02 نوفمبر 2022.

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وفاة الكاتب بهاء طاهر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي: أمثاله لا يموتون

أشعلت وفاة الكاتب الروائي الكبير بهاء طاهر بعد صراع مع المرض، مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه الكثير من الكتاب والروائيين والمثقفين:

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3 آلاف جنيه.. أول تحرك من "القطاع الخاص" بشأن الحد الأدنى للأجور

ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، بالانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

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سقوط شاب من الطابق الـ21 في الإسكندرية.. وأسرته تكشف التفاصيل

باشرت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة مصرع شاب سقط من الطابق الـ21 من أعلى عقار بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

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وفاة الروائي الكبير بهاء طاهر.. صاحب واحة الغروب

توفي الكاتب الكبير، والروائي والمترجم، بهاء طاهر، اليوم الخميس، 27 أكتوبر عن عمر ناهر الـ87 عاما.

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واشنطن: لا دليل على عزم روسيا أو أوكرانيا إنتاج "قنبلة قذرة"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا دليل يشير إلى استخدام وشيك لما يطلق عليه بـ "قنبلة ذرة"، تحتوي على مواد إشعاعية في أوكرانيا.

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الطاقة الذرية: هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس أن هناك مؤشرات متزايدة على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

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