الصحف تبرز تأكيد الرئيس على الروابط التاريخية بين مصر والإمارت.. واتفاق صندوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - حاز تأكيد الرئيس، على ما يجمع مصر ودولة الإمارات الشقيقة من روابط تاريخية، وكذلك تأكيده الحرص على تعزيز التعاون مع الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكفونية، واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صحفاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وتحت عنوان (مصر والإمارات "مصير مشترك")، نقلت صحفية (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسي، على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معربًا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشـد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبني الشقيقين.

كما أبرزت الصحيفة ترحيب الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، في بلده الثاني (مصر)، والذى تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.

وفي نشاط رئاسي ثان، نسبت صحيفة (الأخبار) للرئيس السيسي تأكيده الحرص على تعزيز التعاون مع جميع الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية.

ونوهت الصحيفة بإشارة الرئيس السيسي - خلال استقباله الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي - إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الاهداف والغايات..

اقتصاديا، تابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وإيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأبرزت الصحف إعلان الحكومة - أمس - التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولى، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل، من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل لاعتماده.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الحكومة أوضحت أن الاتفاق يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى، كما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

في حين نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

ونقلت الصحيفة قول عبد الله - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء، أمس - إن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح المحافظ أن البنك المركزى المصرى يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وفي رصد لاستطلاع آراء رجال الاقتصاد على قرارات البنك المركزي، نقلت صحيفة - في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم - ترحيب الخبراء بقرارات البنك المركزى باتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصرى أمام باقى العملات الأجنبية، الذي وصل لمستويات ٢٢،٦٥ جنيه للشراء و٢٢،٧٥ جنيه للبيع، وأيضا رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 %، على الايداع والاقراض وكذلك الغاء الاعتمادات المستندية بالنسبة للبضائع أقل من 500 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الخبراء رأوا أن تطبيق سعر صرف مرن للدولار أمام الجنيه المصري؛ سيدفع المتعاملين إلى تطبيق سعر مرضي، وطلب حقيقى دون قيام التجار بالتجاوز في أسعار العملات الأجنبية، مشيرين إلى أن هذا القرار سوف يؤدي إلى خروج الدولار للنور في قنواته الرسمية ووقف عمليات المضاربة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده - خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأمم المتحدة - التزام مصر بأهداف ومبادىء ومقاصد ميثاق الامم المتحدة وتعاونها مع الدول الاعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعى متعدد الاطراف بما يستجيب لتطلعات وامال شعوب العالم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد قوله إن كلمة الوزير أمس ألقت الضوء على خصوصية احتفال هذا العام بمناسبة مرور 77 عامًا على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، مضيفا أن وزير الخارجية أشار إلى رمزية عقد الاحتفال في حديقة الأورمان تأكيداً على اهتمام مصر بالدفع قُدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتنا الوطنية (مصر 2030) والمبادرات التنموية المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن قيادة الجيش الثانى الميداني نظمت بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة؛ عرفانا بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته، وذلك في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.

وأضافت أن الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار، مشيرة إلى أن اللواء أ.ح. محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، وأكد أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كل المجالات، وأن التاريخ الوطني سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابون من تضحيات وبطولات سطرت في سجلات الشرف بأحرف من نور.

وفي سياق عسكري آخر، أفادت صحيفة (الأخبار) أن قيادة المنطقة الغربية العسكرية قامت بافتتاح 8 آبار مياه بمدينتي براني والنجيلة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذي يلبي إحتياجات أبناء تلك المدن الحدودية ، فضلاً عن القيام بتجهيز 12 مسجدا بعدد من القرى بفرش متكامل، بالإضافة إلى توزيع 180 من رؤوس الماشية على 60 من الأسر الأكثر احتياجا كوسيلة لتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوى.

ولفتت الصحفية إلى أنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استقبلت قيادة المنطقة العسكرية عددا من الزيارات لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلهم التعليمية، كما نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ 120 شابا وفتاة من أبناء القرى الحدودية بمحافظة مطروح.

ثقافيا، أوردت صحيفة (الشروق) أن حالة من الاحتفاء المتبادل أظهرها مسئولو ورموز الثقافة في مصر والإمارات خلال ثاني أيام الفاعليات الاحتفالية بمرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين أمس، والتي جاءت برعاية الرئيس السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني القول إن العلاقة بين الدولتين الممتدة في مختلف المجالات بما فيها الثقافة والتعليم، شكلت الأساس لبناء أواصر المعرفة المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن الكيلاني ذكرت أنه عبر سنوات كثيرة اهتمت الإمارات بالجوانب الخاصة بالتعليم والثقافة وعملت مع مصر على تحقيق هذا الأمر، في الوقت الذي لم تبخل فيه مصر أبدا على الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات وصلت إلى مستوى شديد التقدم في المجال الثقافي.

فيما نقلت الصحيفة عن وزيرة الثقافة الإماراتية، نوره الكعبي، إعلانها عن مشروعات تعاون مرتقبة مع مصر في مجال النشر الرقمي مع مكتبة الإسكندرية.

تكنولوجيا، وتحت عنوان (مصر تدشن أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب)، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن مصر دشنت الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red Med الذي يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط، عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين (ICE).

وأشارت الصحيفة إلى أن الكابل يعد أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينا، كما يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر.