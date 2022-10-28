الطقس حتى أول نوفمبر.. شبورة ورياح وظاهرة جوية وحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الخميس 27 أكتوبر 2022 إلى الأربعاء 02 نوفمبر 2022.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الخميس 27 أكتوبر

شبورة مائية (من 3 إلى 6 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار بنسبة حدوث (30-40%تقريبًا) على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على القاهرة الكبرى فترات متقطعة.

الجمعة 28 أكتوبر

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20: 30%تقريبًا) على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

السبت 29 أكتوبر

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأحد 30 أكتوبر

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من الاثنين 31 إلى الأربعاء 2 نوفمبر

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30: 40%تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.