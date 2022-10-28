لن تتكرر إلا بعد قرن.. ظاهرة نادرة ومميزة في التاريخ الهجري غدًا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة مميزة ستحدث غدًا السبت، ولن تتكرر إلا بعد قرن و11 عامًا.

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن السبت 29 أكتوبر 2022 سيوافق بالتاريخ الهجري 4 ربيع الأخر 1444 هجرية، وهو شهر 4 في دولة المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على التاريخ الهجري.

وبالتالي سيكون تاريخ اليوم 4/4/1444 أو 4/4/44 حسب صيغة التاريخ في الهواتف والحواسيب والأجهزة الذكية في المملكة العربية السعودية.

وأكد المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن هذا التاريخ سيكون مميز أكثر الساعة الرابعة صباحًا حيث سيكون صيغة الوقت والتاريخ كالتالي "04:44 4/4/1444" وهو ما لن يتكرر مرة أخرى ولن يشاهده إلا من سيعيش 111 عام أخرى.