شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):