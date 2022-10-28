شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – نجوع العرب - الصف
مديرية أوقاف أسيوط
2. فجر الإسلام – جزيرة النواورة - البداري
3. البسايسة – قرية بني زيد - الفتح
4. الرحمن الرحيم – مدينة أسيوط الجديدة - الفتح
مديرية أوقاف الفيوم
5. الرحمة – بالونة - إبشواي
6. النور – الحادقة – مركز الفيوم جنوب
7. الرحمة ع عبد الله عويس - سنورس
8. النور – ع المديرية – الغرق بحري - إطسا
مديرية أوقاف الشرقية
9. ابن عنان – العقدة – منيا القمح
10. الرحمن أحمد الغنام - كفر العزازي- مركز أبو حماد
11. العباسي – الترعة الجديدة - الإبراهيمية
12. الشهداء – الفدادنة – فاقوس
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. عبده العمده – شمس الدين – سيدي سالم شرق
14. عزبة عزات الكبير – القرضا
15. سيدي سالم – تيدا – سيدي سالم
16. مبروكة النمر – عزبة كساب – سيدي سالم
مديرية أوقاف بني سويف
17. العامر – الحي الأول شرق النيل – بندر بني سويف
18. المصطفى – دلاص - ناصر
مديرية أوقاف الغربية
19. الباقيات الصالحات الكبير سابقًا – شبرا قاص – السنطة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. عبد الرحيم محمود – الشقيفي – أبو تشت
2. النور – نجع أبو سالم الهيشة – نجع حمادي
3. الهدى – العمرة – أبو تشت
4. عطية حسين – البراغيث - بلاد المال قبلي – الكرنك – أبو تشت
مديرية أوقاف سوهاج
5. البوالغ – قرية كوم اشقاو – غرب طما المدمر