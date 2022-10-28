شكرا لقرائتكم خبر عن التكنولوجيا الخضراء فى شرم الشيخ قبل القمة المناخ مراكز بيانات وغرف تحكم وشبكات الكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الدولة المصرية من كافة التجهيزات التكنولوجية الخاصة بتجهيزات المنطقتين الخضراء والزرقاء قبل استضافة مصر لقمة المناخ، والتي ستنطلق بعد 9 أيام، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل . خلال هذا التقرير نرصد أهم التجهيزات فيما يخص الجانب التكنولوجى والاتصالات 1-تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية. 2- الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل الخاصة بـمراكز البيانات وغرف التحكم والشبكات الالكترونية 3- الإنتهاء من تشغيل أكثرمن 17 قاعة ضمن الاحتياجات الصوتية والمرئية للمؤتمر 4- تم الإنتهاء من إنشاء 19 محطة محمول إضافية بمدينة شرم الشيخ. 5- جارى إرسال 8 محطات متنقلة للتواجد أثناء المؤتمر. 6- إضافة مسار ثالث لربط مدينة شرم الشيخ بالشبكة الفقرية للألياف الضوئية 7- تعزيز سعات الإنترنت بـ 20 جيجا إضافية، بجانب الـ 40 جيجا الحالية. 8- الإنتهاء والإطلاق الفعلي لتطبيق محمول رحلة المشارك وربطه بعدة خدمات.