شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الأغنام والماعز التى تم تحصينها ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنةتقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى الاعداد المحصنة ضد مرضطاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربينوالمزارعين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى التقرير

1- تم تحصين حوالي 590 ألف و326 رأس من الأغنام و123 ألف و23 راس من الماعز .

2- تم تنفيذ 42 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين على مستوىالجمهورية.

3- تم عقد 570 ندوة ارشادية على مستوى 200 مركز و225 قرية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وخطورة المرض وشروط الامنالحيوي.

4- تم ترقيم وتسجيل عدد 7 الاف و858 راس من الأغنام والماعز.

5- الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.