​جمعية فلكية تنشر صورة للأرض والقمر عمرها 4 مليارات سنة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن مهمة المسبار لوسي التابع لوكالة ناسا الأمريكية، نفذت أول مناورة تسمى "مساعدة الجاذبية " المخطط لها حول الأرض هذا الشهر استعدادًا لدراسة كويكبات طروادة حول كوكب المشتري.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسيمة على "فيسبوك"، أنه أثناء المناورة، التقط المسبار بعض الصور المذهلة للأرض والقمر قبل التراجع إلى الفضاء السحيق.

وأضافت الجمعية، أن الصور التقطت في 13 أكتوبر و 15 أكتوبر الجاري، عندما بدأ المسبار لوسي يقترب من الأرض لزيادة السرعة بمساعدة الجاذبية في 16 أكتوبر، وتم التقاط الصور من خلال معايرة نظام (T2CAM) وهو عبارة عن كاميراتين متطابقتين سيستخدمهما المسبار لتحديد وتتبع الكويكبات المستهدفة أثناء مرورها بسرعات عالية.

وتابعت: الصورة الأولى التقطت في 13 أكتوبر وتظهر المسافة الكبيرة بين الأرض والقمر، وفي ذلك الوقت كانت مسافة 1.4 مليون كيلومتر من المسبار لوسي، وفقًا لبيان ناسا، حيث يعتزم أفراد البعثة أيضًا لجعل المسبار يصور القمر في طريق عودته إلى الفضاء السحيق.

وأشارت الجمعية، إلى أن الصورة الثانية التقطت بعد يومين وهي لقطة مقربة للأرض عندما اقترب المسبار لوسي لمسافة حوالي 620 ألف كيلومتر.

وأضافت الجمعية الفكلية، أن المسبار لوسي سيقوم بثلاث رحلات تحليق قرب الأرض بهدف استخدام جاذبية الأرض لتسريع نفسه حتى يتمكن من بدء رحلته التي تستغرق سنوات طويلة إلى كويكبات طروادة حول كوكب المشتري. خلال الرحلة الأولى ، كان المسبار لوسي على بعد 350 كيلومتر فقط من سطح الأرض - وهو ارتفاع أقل من محطة الفضاء الدولية والعديد من الأقمار الصناعية وقريب بما يكفي لرصده بالعين المجردة.

وخلال مهمته التي استمرت 12 عامًا، من المقرر أن يمر المسبار لوسي قرب تسعة من الكويكبات، بما في ذلك واحد في حزام الكويكبات الرئيسي، لدراسة تكوينها وكثافتها وتنوعها، في حين أن هذا عدد استثنائي من الكويكبات التي سيتم دراستها دفعة واحدة، إلا أن هناك ما يصل إلى 12,000 كويكب طروادة يدور حول كوكب المشتري وفقًا للاتحاد الفلكي الدولي.

ويعتقد العلماء أن هذه الصخور هي "أحافير" عمرها 4 مليارات عام متبقية من تكوين نظامنا الشمسي.

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