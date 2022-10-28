الآثار تستضيف وفدا من كبار الوكلاء والكُتاب السياحيين بالسوق الإيرلندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تنظيم رحلة تعريفية لوفد يضم 17 من كبار الوكلاء والكُتاب السياحيين في كبرى الصحف المتخصصة في السياحة والسفر بالسوق الإيرلندي لمدينتي شرم الشيخ والقاهرة، وذلك لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الرحلة التعريفة تأتي في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إليه مما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وأشار الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، إلى أن الوفد استهل هذه الرحلة التعريفية بزيارة مدينة شرم الشيخ حيث قام مكتب الهيئة بتنظيم رحلة بحرية للوفد زاروا خلالها محمية رأس محمد والجزيرة البيضاء كما استمتعوا بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والنادرة كما تم تزويد أعضاء الوفد بالمعلومات السياحية التي يحتاجها السائح أثناء قيامه بمثل هذا النشاط السياحي، كما قام الوفد بزيارة متحف شرم الشيخ حيث تعرفوا على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية وسيناريو العرض المتحفي، واختتم الوفد زيارته لمدينة شرم الشيخ بزيارة خليج نعمة ومسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم وكاتدرائية السمائيين وأيقونة السلام التي ترمز إلى مدينة السلام.

وأضاف نبيل، أن أعضاء الوفد أعربوا خلال زيارتهم للمدينة عن إعجابهم بما شاهدوه أثناء الزيارة، واصفين المدينة بالرائعة وأنها أجمل مما سمعوه عنها من زملائهم وأنها مدينة ذات سحر لا يقاوم، كما أن بعضهم خطط بالفعل للعودة مرة أخرى لقضاء إجازاتهم برفقة أسرهم.

كما أشاد الوفد بالتجهيزات والاستعدادات التي تتم بمدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop27" خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستكمل الوفد زيارته التعريفية بزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة.