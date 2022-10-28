الزراعة تعقد الدورة التدريبية الأولى عن إنتاج الفاكهة تحت الزراعة المحمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن قسم بحوث تعديل المناخ بالمعمل نظم دورته التدريبية المكثفة تحت عنوان "إنتاج محاصيل الفاكهة تحت الصوب" والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأشار إلى أهمية إنتاج الفاكهة تحت الصوب، مضيفا أن المعمل هو أول من أدخل تلك التقنية عام 2005 وعمل على نشرها من خلال القطاع الخاص، موضحا أن استخدام الصوب (البيوت المحمية) يعد أحد أساليب أو طرق الحماية من التغيرات المناخية الحادثة، حيث تعمل على حماية المحصول المنزرع أسفلها وخاصة مرحلتي الأزهار والعقد من الموجات الحرارية المتطرفة وخاصة حدوث ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة خلال تلك الفترة الحساسة من حياة النبات يعقبها انخفاض في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى حدوث ظاهرة التساقط للأزهار والثمار العاقدة حديثا.

وأضاف "عبدربه" أن الصوب الزراعية تعمل علي التبكير في الإنتاج وزيادة المحصول المتحصل عليه بنسبة 10% بجانب الحصول علي محصول ذو جودة عالية. وسوف تركز هذه الدورة على بعض محاصيل الفاكهة الهامة التي يمكن زراعتها داخل الصوب متمثلة في محاصيل المانجو، الرمان، التين والموالح.