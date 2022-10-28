​​وزير الطيران: إشادة دولية جديدة بتطبيق المطارات لأعلى معايير السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، أن حصول مطاري الغردقة وسوهاج على جوائز التمّيز في إدارة نظم السلامة على مستوى القارة الإفريقية من المجلس الدولي للمطارات ACI، يعد إشادة دولية جديدة بتطبيق المطارات المصرية لأعلى المعايير لنظم السلامة تضاف إلى النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني، كما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالقطاع.

وقدم وزير الطيران المدني التهنئة لجميع العاملين بالمطارات المصرية بصفة عامة والعاملون بمطارى الغردقة وسوهاج الدوليين بصفة خاصة، بعد فوز المطارين بجوائز التميز في نظم السلامة على مستوى القارة الإفريقية والممنوحة من المجلس الدولي للمطارات، مشيداً بجهود جميع العاملين المثمرة وتفانيهم في العمل.

وأوضح الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران تحرص على تحقيق أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة على مستوى كافة المطارات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الجوائز ستكون حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة داخل قطاع الطيران المدني.