شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 28/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:31





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:34

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:44 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:25

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:27