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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 28/10/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:38  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء  6:31


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:34

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:44 م 

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:26  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:25

وقت صلاة الظهر 11:27 

موعد صلاة  العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:27

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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