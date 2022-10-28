شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 28/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:31
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:52
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:44 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 5:04 م
وقت صلاة العشاء 6:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:27