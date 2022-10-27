شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مصري مكثّف في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح السفير "أسامة عبد الخالق" مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك أنه خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة على مدار يومي 24 و25 الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل الحوارات التفاعلية الخمسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، حيث تتناول الحوارات: (أ) المياه للصحة: حق الإنسان في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي (ب) المياه للتنمية المستدامة: ترابط المياه/الغذاء/الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام (ج) المياه للمناخ والقدرة على الصمود البيئي: الحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل الكوارث من المنبع للبحر (د) المياه للتعاون: التعاون العابر للحدود والتعاون الدولي، والعمل عبر القطاعي ووفقاً للعلم، والمياه لمختلف أوجه أجندة 2030 (هـ) عقد المياه: الإسراع بتحقيق أهداف العقد وخطة العمل ذات الصلة لسكرتير عام الأمم المتحدة.

جاء تشكيل الحوارات متسقاً مع الرؤية التي طرحها البيان الذي ألقاه السفير "أسامة عبد الخالق" في افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري نيابة عن المجموعة العابرة للأقاليم حول المياه (مصر، فنلندا، الأرجنتين، النمسا، البرازيل، كوستاريكا، فرنسا، ألمانيا، المجر، لبنان، ماليزيا، باكستان، بيرو، البرتغال، السنغال، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سويسرا)، حيث شدد بيان المجموعة على أبعاد حقوق الإنسان في المياه وتحديات نُدرة المياه، وترابط المياه والمناخ وأهمية التكيف والقدرة على الصمود في مجال المياه، كما أكد ضرورة التعاون العابر للحدود والاتفاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي لمنع النزاعات، ودعا لتكثيف مقاربة سكرتارية الأمم المتحدة إزاء موضوعات المياه.

أشار مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة إلى أن اعتماد تشكيل الحوارات التفاعلية وفقاً لرؤية المجموعة العابرة للأقاليم يأتي استكمالاً لدور المجموعة المؤثر التي شُكلت من 18 دولة بقيادة مصرية فنلندية منذ عامين على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وكان للمجموعة تحركات بارزة منها البيان العابر للأقاليم الذي انضمت له 168 دولة عام 2021، كما دفعت المجموعة بصورة مستمرة بتطوير أعمال المياه الدولية بالمنظمة الأممية على أُسس الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المنفعة المتبادلة للجميع.

أضاف السفير "أسامة عبد الخالق" أنه خلال الاجتماع التحضيري كذلك قامت مجموعة نواة مبادرة مبعوث الأمم المتحدة للمياه (مصر، ألمانيا، ناميبيا، تايلاند، المكسيك) بإلقاء بيان يوضح الدعم الواسع الذي حصلت عليه المبادرة من 150 دولة حول العالم، ويؤكد أهمية استحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة للمياه كأحد المتطلبات المُلحة للحوكمة الأممية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري يُعد أحد الخطوات الهامة على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وهو المسار الذي تنشط مصر في التفاعل معه والقيام بدور مؤثر به في الساحات متعددة الأطراف بنيويورك وجنيف ومن خلال أسبوع القاهرة للمياه، الذى تم وضعه كـأحد المُدخلات التحضرية لمؤتمر 2023، في ظل عمل الدبلوماسية المصرية المستمر للدفاع عن القضايا ذات الأولوية الوطنية.