شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: سنواصل العمل مع مصر بصفتها المضيف لـ Cop 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الخميس/ أنها ستواصل العمل مع مصر فيما يتعلق بالتغير المناخي، بصفتها الدولة المضيف لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27).

وذكر بيان لرئاسة الوزراء البريطانية "سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف cop27، وللتأكد من أن جميع الدول تحرز تقدما في الالتزامات التاريخية، التي تم التعهد بها في ميثاق جلاسكو للمناخ".

وقال متحدث باسم (داونينج ستريت) "سيتم تمثيل المملكة المتحدة بالكامل من جانب وزراء كبار بالإضافة إلى رئيس مؤتمر الأطراف ألوك شارما"، وفقا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية.

وأكدت (داونينج ستريت) أن الحكومة ما زالت "ملتزمة" بأهدافها الصفرية الصافية و"قيادة العمل الدولي والمحلي للتصدي لتغير المناخ".

ومن المتوقع أن يقود رئيس مؤتمر الأطراف بالمملكة المتحدة ألوك شارما المفاوضات، نيابة عن المملكة المتحدة في مصر الشهر المقبل .