أمن المنافذ: ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود -التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب- عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و37 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال مكافحة تهريب النقد و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 258 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألف و433 مخالفة مرورية متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.