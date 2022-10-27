قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتعارضها مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

ونوهت المحافظة في بيان اليوم، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق (طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزي، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش) 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.