التموين: كيلو الأرز بـ10.5 في المجمعات وبـ12 و15 في السلاسل التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية وكافة المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، على البطاقات التموينية في كافة المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير في بيان إعلامي، اليوم الخميس، إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والميني ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال أن وزير التموين وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعة ضخه في مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير وجّه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز في كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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