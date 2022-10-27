الجمعيات الأهلية: قرارات السيسي لرفع الأعباء معبرة عن نبض الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي تؤكد على مجموعة من الحقائق المهمة في مقدمتها أنها جاءت معبرة عن نبض المواطنين.

وأضاف "عبدالقوي"، في بيان أن الحقيقة الثانية تتمثل استفادة جميع المصريين وأسرهم من هذه القرارات التي يستفيد منها جميع المصريين سواء العاملين بالدولة أو أرباب المعاشات أو من غير مشيداً بقرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم موضحاً أن القادرين وغير القادرين سوف يستفيدون معاً من استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، إن الحقيقة الثالثة هي أن هذه القرارات وتكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى 67 مليار جنيه وهذه أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة.

وأكد البرلماني، أن جميع المصريين أعربوا عن سعادتهم بهذه القرارات التي صدرت في توقيت اقتصادي ومالي صعب للغاية في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أنه لايجرؤ أي قائد أن يتخذ مثل هذه القرارات في ظل الأوضاع الراهنة، ولكن الرئيس السيسي لم يتردد لحظة في اتخاذها لطمأنة المصريين على قوة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة جميع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.