ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه بزعم استيراد سيارات من الخارج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على مبلغ مالي منهما مقابل استيراد عدد من السيارات من الخارج.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين- مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة) بتضررهما من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على مبلغ مالي منهما مقابل استيراد عدد من السيارات من الخارج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على استيراد سيارات من الخارج من خلال علاقاته ببعض موظفي الجمارك "على خلاف الحقيقة" وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بسعر مخفض، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مليون و805 آلاف جنيه من الشاكيين بزعم استيراد 5 سيارات من الخارج ماركات مختلفة، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.