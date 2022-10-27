"مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام".. جهود الأمن العام بالمحافظات خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات على مدار 24 ساعة عن ضبط 147 سلاحا ناريا و372 قضية مخدرات، وتنفيذ 85 ألفا و834 حكما قضائيا متنوعا.

كما أثمرت الجهود عن في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 140 متهما بحوزتهم 147 سلاحا ناريا، من بينها 11 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش و8 طبنجات و106 فرد محلية الصنع، و295 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة و293 قطعة سلاح أبيض وورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.

كما أسفرت الحملات - في مجال تنفيذ الأحكام - عن تنفيذ 85 ألفا و834 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 351 حكم جنايات، و25 ألفا و792 حكم حبس جزئيا، و4309 أحكام حبس مستأنفة، و43 ألفا و212 حكم غرامات و12 ألفا و170 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن 372 قضية ضُبط خلالها نحو 136.6كيلوجرام من مخدر البانجو، و55.1كيلو جرام من مخدر الحشيش، و14.7 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و9.1 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و859 جراما من مخدر البودر، و7.5 كيلو جرام من مخدر الشابو و1.2 كيلو جرام من مخدر الايس و13.3 كيلوجرام من مخدر الهيدرو و140 جراما من مخدر الفودو و3641 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 30 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 14 متهما وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 391 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى 25 ألفا و959 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص عن سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، جرى الكشف على 52 سائقا وتبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.