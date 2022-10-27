الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص بدون مبرر في بورسعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مصحوب بمقطعي فيديو من إحدى كاميرات المراقبة لعقار، أثناء ضبط أحد الأشخاص والادعاء بتعرضه للظلم من رجال الشرطة ببورسعيد.

وبالفحص تبين أن بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط الشخص المشار إليه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي وله معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "شروع في قتل".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.