شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 من أسرة واحدة بينهم 3 أشقاء غرقًا فى دار السلام بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل انتشال جثامين 4 أشخاص بأعمار مختلفة من أسرة واحدة لقوا مصرعهم غرقا، أثناء قيامهم مع والدتهم بغسل البطاطين بنهر النيل بناحية نجع العرب بقرية البلابيش دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بينما تم إنقاذ الأم بمعرفة الأهالى ونقلها للمستشفى لمتابعة الحالة الصحية لها.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة بغرق 4 من أسرة واحدة بينما تم إنقاذ الأم بمعرفة الأهالى ونقلها إلى المستشفى بينما مازالت قوات الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال الغرقا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بغرق إسلام حماد شربينى 14 سنة، وآية حماد شربينى 19 سنة، ونسمة حماد شربينى 17 سنة، مقيمين بنجع العرب بالبلابيش بحرى وحمادة رفعت 25 سنة مقيم بقرية نقنق بينما تم إنقاذ الأم 47 سنة ربة منزل.

وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أثناء قيامهم بغسيل بطاطين بنجع العرب بالبلابيش بمركز دارالسلام، وجارٍ البحث عن جثث الطلاب فى نهر النيل.