شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه غدا عن مناطق بطريق مصر إسكندرية الصحراوى لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "طريق مصر إسكندرية الصحراوى"، ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزى، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش" وذلك لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 28/ 10 /2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 2022/10/29.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل، والمتعارض مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذى لطريق مصر إسكندرية الصحراوى وأبو رواش، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.