شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: قرارات «المركزى» ستساهم فى القضاء على السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد رستم، المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرارات البنك المركزي، اليوم، جاءت بهدف جمع السيولة النقدية من السوق، وتحجيم اللجوء لشراء العملة الأجنبية، وبالتالي القضاء على السوق السوداء وخفض التضخم في السوق.

وأوضح رستم، أنّ سحب السيولة النقدية من شأنه تقليل التضخم نتيجة قلة الطلب، للجوء للشهادات بسعر الفائدة الجديد، وبالتالي يضعوا مدخراتهم في شكل شهادات طويلة الأجل، ومن الممكن أن يعمل على تقليل التضحم.