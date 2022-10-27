شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لعميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية: أولويتنا الارتقاء بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيراً إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات.

من جانبه؛ أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة، خاصةً في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصةً ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في أفريقيا، والتي تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين فى اطار انشاء مراكز لتطوير الابداع العلمي بمصر يخدم القارة الافريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.