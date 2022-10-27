شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الغلق الكلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان.. وخريطة التحويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، وكذا رفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل) مما يستلزم إستقطاع مسافة 1,5 متر لتكسير الأسوار والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة ، وذلك بالتناوب (لمدة شهرين) بداية من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 حتى صباح يوم الأحد الموافق 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. دون تعطيل الحركة المرورية.

وكذا تركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد.. مما يستلزم الغلق الكلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى ، وذلك لمدة 10 أيام إبتداء من الساعة ( 1 صباحاً) يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً اليوم التالى.. وتحويل الحركة المرورية لقائدى المركبات القادمين من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس إتجاه شارع السودان:

الدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة ، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.