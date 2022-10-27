شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تشن حملات رقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،حملات مكثفة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وعدم تلاعب البعض في الأسعار، وأيضا المرور على المخابز السياحية للتأكد من بيع سعر الفينو بالسعر المحدد وأيضا الخبز السياحى بعدما وفرت الوزارة الدقيق للمخابز السياحية لطرح سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز السياحية من التلاعب فى أوزان وسعر رغيف الفينو أيضا الخبز الحر "السياحى"، خاصة بعدما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب مديريات التموين بالمحافظات.