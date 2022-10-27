شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صرف بدل انتقال لقوافل الواعظات وأسابيع الدعوة من موارد الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف بدل انتقال لقوافل الواعظات وأسابيع الدعوة الخاصة بهن من الموارد الذاتية للوزارة بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع"تويتر"، أن القرار يشمل جميع الواعظات المشاركات في القوافل الدعوية، سواء المعينات أم المعتمدات وتكليف رئيس القطاع الديني بإعداد اللائحة المنظمة لذلك.

وتطلق وزارة الأوقاف القوافق الدعوية للواعظات، ضمن مبادرة "حق الوطن"، غدا الجمعة ولمدة شهر كامل، في مساجد الجمهورية، فيما تنطلق 6 قوافل دعوية أخرى للواعظات يوم الثلاثاء المقبل، بعد صلاة العصر إلى محافظة الجيزة، حيث تهدف هذه القوافل إلى تعزيز ثقافة حق الوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:

مسجد موسى بن نصير - بالجيزة

1- الواعظة/ جيهان يس

2- الواعظة/ وفاء عبد السلام

3- الواعظة/ سحر سنوسي

4- الواعظة/ هبة معاطي

5- الواعظة/ منال أمين

مسجد أسد بن الفرات - بالدقي

1- الواعظة/ سحر شوقي

2- الواعظة/ فادية فؤاد

3- الواعظة/ كاميليا كامل

4- الواعظة/ رابحة صلاح الدين

5- الواعظة/ أماني علي مرشدي

مسجد المدينة - الجامع الكبير - بأكتوبر

1- الواعظة/ راوية خليل

2- الواعظة/ ماجدة حماية

3- الواعظة/ منى نجم

4- الواعظة/ سناء عريقات

5- الواعظة/ رحمة رشاد

مسجد الرقيب - بالهرم

1- الواعظة/ منال المسلاوي

2- الواعظة/ عبير أنور

3- الواعظة/ منار سمهان

4- الواعظة/ سهير سنهوري

5- الواعظة/ مرفت محمد رمضان

6- الواعظة/ آمال محمود علي البيومي

مسجد الرحمة - بيفرلي هيلز – الشيخ زايد

1- الواعظة/ منال جمال

2- الواعظة/ إيناس عصمت

3- الواعظة/ إيمان عبد الخير

4- الواعظة/ هدى زين

مسجد مصطفى محمود - بالمهندسين

1- الواعظة/ سعاد محمد أيوب

2- الواعظة/ نسرين شطا

3- الواعظة/ ابتسام البيه

4- الواعظة/ ماجدة محمود يوسف