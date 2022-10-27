صبَّت عليه الزيت المغلي.. سيدة تقتل شقيقها لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

صبَّت سيدة الزيت المغلي على شقيقها في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم ما أدى لوفاته، في جريمة هزت الشارع السوداني.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه وقع شجار بين السيدة وشقيقها الشاب إثر عودته في ساعة متأخرة من الليل، فضربها ضربًا مبرحًا.

وبينت التحقيقات الأولية أن المتهمة استغلت فترة نوم شقيقها محمد الفاتح في غرفته، وغلت الزيت ثم صبتها على وجهه وبعض أطرافه فأصيب بحروق شديدة أدت لوفاته.

تدخل جيران الشاب بعدما سمعوا استغاثته، ونقلوه إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.