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ضبط عامل استولى على أموال مواطن بزعم تسهيل إجراءات السفر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسهيل إجراءات سفره إلى إحدى الدول على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل سفرهم للخارج من خلال علاقاته ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة"، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم إنهاء إجراءات توثيق محررات خاصة به للحصول على تأشيرة السفر للخارج، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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