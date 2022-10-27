شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه بتقديم كل التيسيرات وجودة الخدمات للمسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران للوقوف على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في كافة المطارات المصرية بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومسئولي قطاعات الأمن بالوزارة وشركاتها وممثلى كافة الأجهزة الأمنية.

وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لقمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل COP 27.

وفي مستهل اللقاء أكد الفريق محمد عباس أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات العاملة بالمطارات بهدف تقديم كافة التيسييرات للمسافرين مع ضرورة الإلتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة الجوية .

واستعرض وزير الطيران مع أعضاء اللجنة الأمنية الخطط والتدابير التي تهدف إلى الاستعداد الدائم لأية أحداث أو مواقف طارئة بجميع المطارات المصرية .. كما تم استعراض خطط التأمين والسلامة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ خلال انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ فى ضوء كثافة الحركة الجوية وضرورة تقديم كل التسهيلات وأفضل الخدمات لضيوف مصر.

كما أشار الوزير إلى أهمية الاستعداد للتفتيش الدورى الذى ستجريه المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) على مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر القادم والذى يأتى فى إطار التفتيشات الدورية التى تجريها "الإيكاو" على مختلف دول العالم سواء على مستوى المطارات أو سلطات الطيران المدنى .

وخلال اللقاء وجه الفريق محمد عباس بضرورة حُسن معاملة الركاب وتقديم كافة الخدمات والتيسييرات وتذليل أية معوقات قد تقابلهم مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية وفقًا لمتطلبات ومعايير منظمة الطيران المدنى الدولية (الإيكاو)،، مطالباً بضرورة توحيد معايير الإجراءات الأمنية التى يتم تطبيقها بجميع المطارات المصرية

كما شدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بكافة المطارات المصرية وتطبيق خطط التأمين والسلامة وضرورة زيادة أعداد فرق العمل ومنسقي الصالات وتوحيد الزى لهم فضلًا عن زيادة أعداد العاملين بمنظومة نقل حقائب الركاب بما يسهم فى سرعة استلام الركاب لحقائبهم دون تأخير وكذلك تخصيص أماكن مؤمنة للحقائب التى لم يتم استلامها تخفيفًا للإزدحام وتنظيم أماكن انتظار السيارات موجهاً بدراسة تهيئة أماكن مناسبة للمودعين والمستقبلين بالمطارات وتشديد الرقابة الصحية والبيئية على كافة الجهات التى تقدم خدماتها للركاب.