شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد العتيق بالصف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الجمعة، "مسجد العتيق" بقرية نجوع العرب بمركز الصف، وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 24 مسجدًا غدًا الجمعة، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 303 ) مساجد، منها ( 243 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 60 ) مسجدًا صيانة.

وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – نجوع العرب - الصف

مديرية أوقاف أسيوط

2. فجر الإسلام – جزيرة النواورة - البداري

3. البسايسة – قرية بنى زيد - الفتح

4. الرحمن الرحيم – مدينة أسيوط الجديدة - الفتح

مديرية أوقاف الفيوم

5. الرحمة – بالونة - إبشواي

6. النور – الحادقة – مركز الفيوم جنوب

7. الرحمة ع عبد الله عويس - سنورس

8. النور – ع المديرية – الغرق بحرى - إطسا

مديرية أوقاف الشرقية

9. ابن عنان – العقدة – منيا القمح

10. الرحمن ( أحمد الغنام ) - كفر العزازي- مركز أبو حماد

11. العباسى – الترعة الجديدة - الإبراهيمية

12. الشهداء – الفدادنة – فاقوس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. عبده العمده – شمس الدين – سيدى سالم شرق

14. عزبة عزات الكبير – القرضا

15. سيدى سالم – تيدا – سيدى سالم

16. مبروكة النمر – عزبة كساب – سيدى سالم

مديرية أوقاف بنى سويف

17. العامر – الحى الأول شرق النيل – بندر بنى سويف

18. المصطفى – دلاص - ناصر

مديرية أوقاف الغربية

19. الباقيات الصالحات ( الكبير سابقًا ) - شبرا قاص – السنطة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. عبد الرحيم محمود – الشقيفى – أبو تشت

2. النور – نجع أبو سالم الهيشة – نجع حمادي

3. الهدى – العمرة – أبو تشت

4. عطية حسين – البراغيث - بلاد المال قبلى – الكرنك – أبو تشت

مديرية أوقاف سوهاج

5. البوالغ – قرية كوم اشقاو – غرب طما.