شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: شبورة على الطرق وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية على القاهرة الكبرى و الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يقلل من مستوى الرؤية الأفقية وهذا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غير مؤثرة على الحياة اليومية ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.