شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية أجواء معتدلة و"سرعة رياح".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسة ”الخليج 365”، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم الخميس ، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرار نسبيًا فى الطقس مع سطوع الشمس على كافة أحياء الإسكندرية، وذلك دون هطول أي أمطار علي عروس البحر المتوسط.

ومن جانبها ، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بـ"فيسبوك" أن طقس المحافظة مستقر نسبيًا، معتدل الحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة في الصباح الباكر حيث تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر/ الساعة، واتجاهها شمالية غربية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر بالبحر المتوسط، ونسبة الرطوبة 71%، ودرجة الرؤية غائم جزئيًا.

وإشارات المحافظة أنها تتلقي بلاغات المواطنين خلال الـ 24 ساعة على أرقام غرف الطوارئ وهي الخط الساخن 114 وأرقام" 4234135_4234134_4234133_4234131_4234132".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى غير مؤثرة على الحياة اليومية، وأمطارا خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19.



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