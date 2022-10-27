وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الموريتاني لبحث التعاون المُشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وموريتانيا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي، الخميس، عُمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة وبخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، والسعي الدائم إلى دعم جهود التنمية والبناء بها، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين في الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ لهم، مؤكدًا أن المنح الدراسية المُقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية من خلال مبادرة "ادرس في مصر"، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين.

ووجه عاشور بسرعة الانتهاء من تجديد البرنامج التنفيذي بين البلدين بهدف تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية ونظيرتها الموريتانية، وإجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في البلدين بتبادل الزيارات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يقدم 150 منحة دراسية لطلاب دولة موريتانيا الشقيقة، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية.

ومن جانبه، أعرب الوزير الموريتاني عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على المستوى الإفريقي والدولي، مشيدًا بما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطورات غير مسبوقة، خاصة في مجال الإتاحة والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الحكومية، والأهلية والتكنولوجية، والخاصة، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى ما تشهده مصر من تنظيم لعدد من الفعاليات المهمة، منها استضافة مصر للنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وتنظيم المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، متمنيًا لهذه الفعاليات أن تحقق أهدافها المنشودة.​