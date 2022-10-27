أمطار تمتد إلى القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس: سبب وجود شبورة مائية على القاهرة الكبرى والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أنه نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت الهيئة: أوضحت صور الأقمار الصناعية تكون الشبورة المائية على العديد من المناطق وخاصة شرق البلاد حيث انخفضت الرؤية الأفقية ووصلت إلى 2000 متر على القاهرة، وتبقى الأجواء غائمة اليوم.​