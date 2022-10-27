3000 جنيه حدا أدنى للأجور.. برلمانية تشيد بقرارات الحماية الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت استجابة لما دار من مناقشات وتوصيات صادرة عن المؤتمر الاقتصادي.

وأشادت "الجزار" برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023، موضحة أن هذه القرارات لاقت ترحيبا كبيرا من المصريين وأسرهم خاصة أن جميع المصريين يستفيدون منها.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات مكثفة على مختلف الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار وحتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذه القرارات في رفع أسعار أي سلعة بشكل يحد من تأثير هذه القرارات ويحول دون شعور المواطنين بجدوى هذه القرارات.

كانت سميرة الجزار قد تقدمت بطلب إحاطة في وقت سابق بخصوص غلاء الأسعار طالبت فيه بالأمر نفسه، مؤكدة أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ووضع سقف لانفلات الأسعار.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار ‫بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أي مبرر مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سلع يتم رفع سعرها بعد إقرار هذه الزيادات في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.​