قبل اختبار أكتوبر.. نصائح لطلاب النقل بالمراحل التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، نصائح للطلاب مع اقتراب موعد الاختبار الشهري الأول لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه يجب النظر للاختبارات الشهرية بأنها مؤشر لنا لتقييم أداء الأبناء وفهمهم للمعلومات ويمكن التعرف على نقاط الضعف، وبالتالي نضع خطة حتى يستطيع الطالب التغلب على ذلك ويكون أفضل في الاختبارات القادمة.

وقدمت الحزاوي نصائح للطلاب وأولياء الأمور للاستعداد للامتحانات الشهرية، كالتالي:

- يجب في البداية التخلص من مشاعر الخوف والقلق التي تؤثر بشكل كبير على الاستذكار ولأولياء الأمور دور كبير في بث الطمأنينة في نفوس أبنائهم وتحفيزهم بكلمات تشجيعية.

-اختيار المكان المناسب للمذاكرة بعيدًا عن المشتتات ويكون هناك إضاءة وتهوية جيدة للمكان.

- وضع خطة دراسية من خلال جدول لتنظيم الوقت واستغلاله استغلال أمثل.

- الحرص على حل التدريبات المختلفة وكتابة الأخطاء حتى لا يقع بها الطالب مرة أخرى.

- الحرص على التغذية السليمة فالعقل السليم في الجسم السليم، وذلك بتناول الطعام الصحي والبعد عن المنبهات.

- الاستفادة من البرامج التعليمية التي يتم بثها عبر قنوات مدرستنا، وكذلك يمكن الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، ويمكن الإطلاع على أسماء المنصات والقنوات في المرفق .

واختتمت "الحزاوي": "بالتزامن مع قرب انقضاء شهر أكتوبر يبحث أولياء الأمور عن جداول الامتحان، ولكن للأسف هناك صفحات تقوم بنشر جداول مزيفة؛ لذا يجب الحذر والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لمعرفة الجداول".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الاختبار الشهري لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها للطلاب في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسى الأول.