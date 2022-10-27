طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرودة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى حالة الطقس المتوقعة خلال فترة الليل، موضحة أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تواجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.