شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يؤيدون مطالب زيادة مخصصات دعم المشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه اليوم ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم المشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة؟" .. صدق غالبية القراء على تلبية تلك المطالب التي من شأنها التشجيع على الاستثمار وخلق فرص عمل بدورها تقضى على البطالة.

وأيد 86% من القراء طلبات زيادة مخصصات دعم المشروعات الصغيرة، بينما رفض 14% من القراء ذلك.