شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استخدام منظومة مشاركة الدراجات كايرو بايك بوسط البلد × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، طريق استخدام دراجات مشروع كايرو بايك بمناطق وسط البلد بالقاهرة، والذى تم تسغيله مؤخرا باجمال 250 دراجة، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل لكى تستخدم الدراجة.

1- التسجيل علي موقع كايروبايك www.cairobike.net من خلال ملئ لينك استمارة التسجيل بالموقع وبعدها سوف تصلك رساله في خلال 48 ساعه لتحديد مكان وموعد استلام كارت العضوية وبعد التوجه لاستلام الكارت بعد دفع الرسوم اشتراك العضوية دائم 100 جنيه و يشمل رصيد 20 جنيه قابل للاسترداد في حالة الرغبه في انهاء العضوية.

2 - يمكن إعادة شحن الكارت من خلال مكتب الاستعلامات أو مراكز الشحن المتوفرة بالمحطات.

3 - يتوجة المستخدم لمحطة الدراجات ويقوم باختيار واحدة من الدراجات حسب رقمها.

4 - يتم بدء الرحلة من خلال تمرير الكارت بمكينة الدفع المسبق المتواجدة بالمحطة من خلال المندوب ويسجل رقم الدراجة المطلوبة وستقوم الماكينة بمراجعة الحساب والرصيد وبيانات المستخدم ورقم المحطة ورقم العجلة وتاريخ و وقت الرحلة وبناءا علي هذا يقوم مندوب المحطة بتسليم الدراجة المطلوبة.

5 - يمكن انهاء الرحلة في نفس المحطة أو من أي محطة أخري في نطاق وسط البلد من خلال ادخال الدراجة في محطة الوصول وقفلها وإعطاء المفتاح الي مندوب المحطة، الذي يقوم بتمرير الكارت علي مكنة الدفع والتي ستقوم بانهاء الرحلة وخصم قيمة الرحلة واصدار ايصال بقيمة الرحلة ومدتها والرصيد المتبقي.